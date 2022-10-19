Ініціаторкою петиції стала Анастасія Клименко. Станом на 19 жовтня вона набрала 25 тисяч 588 підписів. Хоч потрібно лише 25 тисяч.

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Петиція про заборону росіянам здійснювати культурну діяльність в Україні

Авторка петиції закликає збільшити кількість українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографа. Клименко наголосила, що творча спільнота має на меті розбудову цілісного та ціннісного українського культурного простору.

Ми хочемо працювати з митцями з цивілізованого світу, для кого права людей мають значення. Просимо вас допомогти нам на культурному фронті та підтримати наше звернення,

– йдеться у повідомленні.

Головні вимоги петиції:

Заборонити громадянам Росії здійснювати на території України будь-яку діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру, та культури загалом.

Заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та кіноконтенту (фільмів, серіалів, документальних фільмів) в ефірах українських телеканалів за участі росіян або створеного на території Росії.

Обмежити поширення продуктів російської культури (літературних творів, вистав, художніх робіт тощо) на території України.

В Україні заборонили російську музику у громадських місцях

Нагадаємо, що у червні Верховна рада ухвалила закон, який забороняє російську музику в Україні на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.

У Раді також вирішили створити перелік російських артистів, на яких не поширюється заборона. Йдеться про тих музичних виконавців, які засуджують збройну агресію Росії проти України.

Також Верховна Рада заборонила імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі.

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