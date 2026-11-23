Министр внутренних дел страны Игорь Таро отреагировал на петицию, сообщает издание Delfi.

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Что требуют авторы петиции?

Петицию против полного закрытия пограничных пунктов между Эстонией и Россией инициировала жительница Нарвы Ксения Агар. Она предлагает сохранить возможность пересекать границу в исключительных случаях, в частности по семейным и гуманитарным причинам.

Авторы обращения просят разрешить поездки людям, которым необходимо навещать пожилых или больных родственников, а также тем, кто хочет вернуться в Эстонию. По состоянию на 23 ноября петицию подписали более 1600 человек.

По словам Агар, идея создать обращение возникла из-за ее личной ситуации: ее родные и близкие живут по ту сторону границы, однако даже до возможного закрытия пунктов пропуска увидеться с ними было непросто.

Инициаторница распространила ссылку на петицию в нескольких группах в Facebook. Под одной из публикаций оставил комментарий министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

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Он предложил русскоязычным жителям страны обратиться напрямую к Путину с призывом прекратить войну и враждебные действия против европейских государств.

Где русскоязычные жители могут подписать петицию к Путину о прекращении войны и враждебных действий в отношении стран Европы, чтобы можно было снять санкции и дать людям возможность путешествовать так же, как до 2022 года? Когда вы наконец выйдете на митинг с этими же требованиями перед посольством России?– написал министр.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение приостановить пересечение автомобильной границы с Россией для обеспечения безопасности страны. Поводом для этого шага стала организованная российской разведкой попытка диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, производящем дроны.