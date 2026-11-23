Міністр внутрішніх справ країни Ігор Таро відреагував на петицію, передає видання Delfi.

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Що вимагають автори петиції?

Петицію проти повного закриття прикордонних пунктів між Естонією та Росією ініціювала мешканка Нарви Ксенія Агар. Вона пропонує зберегти можливість перетинати кордон у виняткових випадках, зокрема з сімейних і гуманітарних причин.

Автори звернення просять дозволити поїздки людям, яким потрібно відвідувати літніх або хворих родичів, а також тим, хто хоче повернутися до Естонії. Станом на 23 листопада петицію підписали понад 1600 людей.

За словами Агар, ідея створити звернення виникла через її особисту ситуацію: її рідні та близькі живуть по той бік кордону, однак навіть до можливого закриття пунктів пропуску побачитися з ними було непросто.

Ініціаторка поширила посилання на петицію в кількох групах у Facebook. Під однією з публікацій залишив коментар міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

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Він запропонував російськомовним мешканцям країни звернутися безпосередньо до Путіна із закликом припинити війну та ворожі дії проти європейських держав.

Де російськомовні мешканці можуть підписати петицію до Путіна про припинення війни та ворожих дій щодо країн Європи, щоб можна було зняти санкції й дати людям можливість подорожувати так само як до 2022 року? Коли ви нарешті вийдете на мітинг із цими ж вимогами перед посольством Росії?– написав міністр.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення зупинити перетин автомобільного кордону з Росією для гарантування безпеки країни. Приводом для цього кроку стала організована російською розвідкою спроба диверсії на оборонному підприємстві Threod Systems, яке виготовляє дрони.