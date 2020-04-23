Петиция об отставке Андрея Ермака набрала необходимое количество голосов

Петиция на сайте Президента Украины об увольнении и привлечении к уголовной ответственности главы ОПУ Андрея Ермака набрала необходимое количество голосов. На это ей понадобилось всего чуть больше 3 недель.

Петиція за ініціативи Олександра Іванова опублікована на сайті Офісу Президента України.

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У своєму зверненні до президента ініціатор заявляє, що Андрій Єрмак є уособленням двох головних загроз для України – капітуляції у війні з Росією та корупції у новій владі.

У питанні капітуляції наголошується на зв'язках Єрмака з Дмитром Козаком, який у Росії відповідає за український напрямок. Також виділяють ледь не підписану домовленість про створення консультативної ради з ОРДЛО.

Водночас щодо корупційної складової тут передовсім виділяють звинувачення на адресу Андрія та Дениса Єрмаків у торгівлі державними посадами.

Пане Президенте, час визначитися і вибрати на чиєму ви боці – корупції та капітуляції перед Росією, чи на боці демократичної, незалежної некорумпованої України. Якщо ви на боці України, то Андрій Єрмак має бути негайно звільнений,

– заявив ініціатор петиції.

Разом з тим у петиції закликають розпочати щодо Андрія Єрмака кримінальне провадження "за фактами державної зради і корупції".

Цікаво, що чи не першою петицією часів Володимира Зеленського, яка набрала необхідну кількість голосів, була петиція за відставку попереднього голови ОПУ Андрія Богдана. Були й петиції за відставку самого Зеленського.

Яку юридичну силу має петиція?Фактично, практично ніякої. Єдине, що президент зобов'язаний у 10-денний термін надати відповідь на петицію, яка набрала необхідну кількість голосів. Щодо того, чи прислухатися до неї – це вже його справа.