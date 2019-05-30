Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает

В Украине петиции в органы власти все больше набирают популярности. В последнее время особенно активно украинцы подписывают обращения, касающиеся отставки президента. Причем как прямые, так и "петиции против петиций". Рассказываем, какую юридическую силу имеют такие обращения и каков механизм их работы.

Как это работает?

На сайтах органов власти есть специальные разделы, где граждане могут оставить свое обращение к их руководителям. То есть, если кто-то желает обратиться к президенту Украины, то стоит оформить соответствующую петицию на сайте Администрации Президента. Перед этим необходимо зарегистрироваться на сервисе.

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Все опубликованные на сайте петиции сначала проходят проверку на соответствие требованиям, установленным Законом Украины "Об обращениях граждан". В течение 2 рабочих дней со дня ее отправки петиция публикуется на сайте (если соответствует требованиям).

Электронная петиция, адресованная президенту Украины, рассматривается при условии сбора не менее 25 тысяч подписей в течение не более 3 месяцев со дня обнародования.

Рассматривают петицию не позднее, чем за 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения. Обоснованный ответ органа власти публикуется на сайте в соответствующем разделе.

По результатам рассмотрения петиции президент может вносить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов.

Какие обращения самые популярные?

Среди петиций, которые еще не рассматривались, по количеству подписей пока лидирует предложение за отставку Главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана – более 33 тысяч. Она находится на рассмотрении.

Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки Главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона Об очищении власти (люстрации),

– сказано в тексте петиции.

Далее идет петиция об отмене петиции за отставку президента Украины Владимира Зеленского – более 27 тысяч подписей (ожидает рассмотрения). Петиция за отставку ранее набрала более 60 тысяч голосов.

Глава АП Андрей Богдан заявил, что в команде Зеленского саму петицию рассматривают как шутку, и добавил, что она не является основанием для импичмента. По его словам, это свидетельствует лишь о том, что есть часть украинцев, которые не согласны с действиями нового президента.

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Многие обращения абсурдны или требуют того, что не входит в полномочия президента. Так, более 25 тысяч подписей собрала петиция о назначении Дарта Вейдера на должность премьер-министра Украины. Ее рассмотрели и она получила официальный ответ.

Или часто просят президента запретить продажу сигарет или увеличить заработные платы учителям до 4 тысяч долларов (отсылка к обещанию Зеленского перед выборами).

Какую юридическую силу имеют петиции?

В Украине петиции имеют консультативный характер и их выполнение не является обязательным.

Как пояснил 24 каналу эксперт Михаил Чаплыга, их идея заключается в том, чтобы просто обратить внимание того или иного института власти на определенную проблему и отреагировать на нее. Способ реагирования выбирает сам орган.

Юридическая сила заключается в том, что на петицию, которая собрала необходимое количество голосов, обязаны отреагировать. Если ее инициатору не нравится способ реагирования органа власти, это можно обжаловать в административном суде,

– отметил эксперт.

Возможно ли усовершенствовать систему?

Возможно. И, по словам эксперта, совершенствовать нужно все, начиная с закона "Об обращениях граждан", который принят еще в советские времена и который, собственно, тормозит любые реформы государственной службы.

Чтобы это изменилось, нам необходимо вместо закона "Об обращениях граждан" принять кодекс административных процедур и просто дополнить закон о петиции. Тогда все будет работать в комплексе. Но фактически это будет аналог возможности граждан просто обратить внимание властей на ту или иную проблему, не более того,

– пояснил Михаил Чаплыга.

Относительно петиций шутливого содержания, эксперт убежден, что здесь бороться нет смысла – рано или поздно людям надоест это делать и они сами остановятся. А борьба с такими шутками приведет разве что к сужению свободы граждан.