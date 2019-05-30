Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює

В Україні петиції до органів влади все більше набирають популярності. Останнім часом особливо активно українці підписують звернення, що стосуються відставки президента. При чому як прямі, так і "петиції проти петицій". Розповідаємо, яку юридичну силу мають такі звернення і який механізм їх роботи.

Як це працює?

На сайтах органів влади є спеціальні розділи, де громадяни можуть залишити своє звернення до їх очільників. Тобто, якщо хтось бажає звернутися до президента України, то варто оформити відповідну петицію на сайті Адміністрації Президента. Перед цим необхідно зареєструватися на сервісі.

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Усі опубліковані на сайті петиції спочатку проходять перевірку на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про звернення громадян". Протягом 2 робочих днів з дня її надсилання петиція публікується на сайті (якщо відповідає вимогам).

Електронна петиція, адресована президентові України, розглядається за умови збору щонайменше 25 тисяч підписів протягом не більше 3 місяців з дня оприлюднення.

Розглядають петицію не пізніше, ніж за 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Обгрунтована відповідь органу влади публікується на сайті у відповідному розділі.

За результатами розгляду петиції президент може вносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на вирішення порушених у петиції питань.

Які звернення найпопулярніші?

Серед петицій, які ще не розглядалися, за кількістю підписів наразі лідирує пропозиція за відставку Глави Адміністрації Президента України Андрія Богдана – понад 33 тисячі. Вона перебуває на розгляді.

Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Глави Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію),

– сказано у тексті петиції.

Далі йде петиція про скасування петиції за відставку президента України Володимира Зеленського – понад 27 тисяч підписів (очікує на розгляд). Петиція за відставку раніше набрала понад 60 тисяч голосів.

Очільник АП Андрій Богдан заявив, що у команді Зеленського саму петицію розглядають як жарт, і додав, що вона не є підставою для імпічменту. За його словами, це свідчить лише про те, що є частина українців, які не згодні з діями нового президента.

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Багато звернень є абсурдними або вимагають того, що не входить у повноваження президента. Так, понад 25 тисяч підписів зібрала петиція про призначення Дарта Вейдера на посаду прем’єр-міністра України. Її розглянули і вона отримала офіційну відповідь.

Або часто президента просять заборонити продаж цигарок чи збільшити заробітні плати вчителям до 4 тисяч доларів (відсилка до обіцянки Зеленського перед виборами).

Яку юридичну силу мають петиції?

В Україні петиції мають консультативний характер та їхнє виконання не є обов’язковим.

Як пояснив 24 каналу експерт Михайло Чаплига, їхня ідея полягає в тому, щоб просто звернути увагу того чи іншого інституту влади на певну проблему і відреагувати на неї. Спосіб реагування обирає сам орган.

Юридична сила полягає у тому, що на петицію, яка зібрала відповідну кількість голосів, зобов’язані відреагувати. Якщо її ініціатору не подобається спосіб реагування органу влади, це можна оскаржити в адміністративному суді,

– зазначив експерт.

Чи можливо удосконалити систему?

Можливо. І, за словами експерта, удосконалювати потрібно все, починаючи з закону "Про звернення громадян", який прийнятий ще за радянських часів і який, власне, гальмує будь-які реформи державної служби.

Щоб це змінилося, нам необхідно замість закону "Про звернення громадян" ухвалити кодекс адміністративних процедур і просто доповнити закон про петиції. Тоді все буде працювати в комплексі. Але фактично це буде аналог можливості громадян просто звернути увагу можновладців на ту чи іншу проблему, не більше того,

– пояснив Михайло Чаплига.

Щодо петицій жартівливого змісту, експерт переконаний, що тут боротися немає сенсу – рано чи пізно людям набридне це робити і вони самі зупиняться. А боротьба з такими жартами призведе хіба що до звуження свободи громадян.