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      Петиция за лишение Медведчука звания почетного юриста набрала 25 тысяч голосов

      48 Читати новину українською
      Виктор Медведчук / ZN.UA

      Электронная петиция за лишение Виктора Медведчука звания "Почетный юрист Украины" набрала 25 тысяч голосов на сайте главы государства. Это необходимое количество для его рассмотрения.

      Обращение украинцев теперь должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте главы государства.

      Это интересно: "Запрещенный": заигрывание с ЛГБТ, Медведчук, пленники Кремля и другие острые углы кино о Стусе

      Петиция была зарегистрирована 25 сентября. Ее автор заявил, что Медведчук не достоин этого звания из-за ненадлежащей защиты Василия Стуса и других диссидентов. Поэтому он просит отменить соответствующее положение указа №422 от 18 августа 1992 года.

      Что известно о защите Медведчуком Василия Стуса

      Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания.

      В 1985 году Медведчук, "защищая" диссидента Николая Кунцевича, попросил накинуть ему год и девять месяцев наказания от предыдущего срока. В интервью журналистам диссидент говорил, что адвокат Медведчук лил на него больше грязи, чем прокурор.

      Сейчас Медведчук является депутатом Верховной Рады от пророссийской партии ОПЗЖ. Он и президент России Владимир Путин – кумовья.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Виктор Медведчук Скандал с фильмом про Стуса
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