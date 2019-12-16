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      Петиція за позбавлення Медведчука звання почесного юриста набрала 25 тисяч голосів

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      Віктор Медведчук / ZN.UA

      Електронна петиція за позбавлення Віктора Медведчука звання "Почесний юрист України" набрала 25 тисяч голосів на сайті глави держави. Це необхідна кількість для її розгляду.

      Звернення українців тепер повинен розглянути президент Володимир Зеленський. Про це мовиться на сайті глави держави.

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      Петиція була зареєстрована 25 вересня. Її автор заявив, що Медведчук не гідний цього звання через неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів. Тому він просить скасувати відповідне положення указу №422 від 18 серпня 1992 року.

      Що відомо про захист Медведчуком Василя Стуса

      Віктор Медведчук був призначений адвокатом Василя Стуса на судовому процесі у 1980 році. Сам Стус протестував проти цього призначення, але не зміг домогтися заміни захисника. У виступі перед судом адвокат заявив, що усі злочини підсудного заслуговують покарання.

      У 1985 році Медведчук, "захищаючи" дисидента Миколи Кунцевича, попросив накинути йому рік і дев'ять місяців покарання від попереднього терміну. В інтерв'ю журналістам дисидент говорив, що адвокат Медведчук лив на нього більше бруду, ніж прокурор.

      Зараз Медведчук є депутатом Верховної Ради від проросійської партії ОПЗЖ. Він і президент Росії Володимир Путін – куми.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Скандал з фільмом про Стуса Віктор Медведчук
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