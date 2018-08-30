"Петля затягивается": что останавливает Путина от масштабного наступления на Украину

Президент России Владимир Путин скорее всего не будет предпринимать широкомасштабные наступательные действия на Украине, ведь это дополнительные расходы средств и ресурсов. Кроме того, глава Кремля понимает, что ему грозит жесткий ответ от Запада.

Об этом заявил координатор "Информационного сопротивления", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу".

Читайте также: Насколько вероятным является повторение событий под Иловайском в ближайшее время на Донбассе

Я не думаю, что будут какие-то широкомасштабные наступательные действия. По той причине, что их проведение – это расход дополнительных средств, дополнительных ресурсов. У России подкожный жир намного больше, чем у Украины, но он тоже не бесконечен, это с одной стороны. С другой стороны – Путин при проведении такой победной войны, масштабного наступления и открытой агрессии против Украины входит в жесткую схватку с Западом. Начни Путин какие-то широкомасштабные действия – могут быть и ответные действия со стороны Запада,

– подчеркнул политик.

По его словам, в 2014 году ООН, ЕС и США немного не понимали сути происходящего на Донбассе, и называли Россию агрессором. Однако сейчас, мир совсем по-другому воспринимает действия Кремля и имеет серьезные рычаги влияния, чтобы останавливать его.

"Когда говорят о том, что усиление санкций только раздражает Россию и развязывает руки Путину, на фоне этих санкций ему якобы нечего терять и он может пойти очень далеко, в том числе прямо напав на Украину, то я думаю, что это слишком пессимистический сценарий. У Запада еще достаточно рычагов влияния. Вспомним хотя бы ту же банковскую систему SWIFT – если Россию отключить от нее, это просто моментально положит всю ее банковскую систему. Есть и другие способы экономического воздействия, которые Запад оставляет в своем арсенале, но пока не готов применить. Думаю, что это понимают и в Кремле, видя, как петля потихоньку затягивается", – отметил Тымчук.

Нардеп отметил, что сейчас Россия пытается в экстренном порядке отключиться от экономических и финансовых связей с Западом.

"Тем не менее я думаю, что Путин понимает, что у Запада остаются рычаги для дальнейшего влияния на экономику России и на этом фоне он вряд ли пойдет на какие-то далеко идущие шаги в виде агрессии", – подытожил Тымчук.