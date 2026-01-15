Президент Чехии Павел прибыл во Львов: с какой целью
- Президент Чехии Петр Павел прибыл во Львов с рабочим визитом, где обсудил последствия атаки на город и подчеркнул стратегическое партнерство Чехии с Украиной.
- Чехия предоставила Украине военную помощь на почти 837 миллионов долларов, в частности более 3,7 миллиона артиллерийских боеприпасов крупных калибров.
Президент Чехии Петр Павел 15 января прибыл в Украину с рабочим визитом. Свою поездку чешский лидер начал со Львова.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.
Что известно о визите Петра Павела во Львов?
Максим Козицкий рассказал, что имел разговор с Петром Павелом.
Господин президент спрашивал о последствиях атаки, которую сегодня пережил Львов, и отметил, что Чехия неизменно остается нашим стратегическим партнером и союзником,
– отметил начальник Львовской ОВА.
Он напомнил, что с начала полномасштабной войны Чехия передала Украине военной помощи на почти 837 миллионов долларов США. В частности закупила более 3,7 миллиона артиллерийских боеприпасов крупных калибров, из которых только в 2025 году – 1,3 миллиона.
"Во встрече приняли также Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко. Впереди у делегации во главе с Президентом еще ряд важных событий в нашей области. Буду информировать обо всем, что можно будет из соображений безопасности", – написал Козицкий.
Петр Павел прибыл во Львов с рабочим визитом / Фото из телеграм-канала Максима Козицкого
С Петром Павелом также встретился и городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что свой визит в Украину чешский лидер начал с поля почетных захоронений во Львове, где покоятся украинские военные.
Это символично и понятно, ведь Петр Павел имеет почти 40 лет военного опыта и хорошо знает, что такое война и какова ее цена,
– подчеркнул Садовый.
Петр Павел почтил павших украинских воинов во Львове / Фото с телеграм-канала Андрея Садового
Издание Radio Prague International писало, что поездка Петра Павела во Львов происходит в рамках третьего рабочего визита в Украину. Во время своей поездки Павел должен также встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Чехии спикер парламента опозорился антиукраинскими заявлениями
Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура в новогоднем обращении выступил против военной помощи Украине. Чешский политик назвал войну в нашей стране "бессмысленной" и раскритиковал "хунту Зеленского".
После этого оппозиционные партии Чехии инициировали отставку Томио Окамуры с должности спикера парламента. Чешские политики уже начали сбор подписей за это.
Интересно, что позже чешский учитель Антонин Коларж написал открытое письмо, в котором осуждает антиукраинскую риторику Томио Окамуры. Это письмо собрало подписи более 43 тысяч чехов, которые также не согласны со словами политика.