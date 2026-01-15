Президент Чехии Павел прибыл во Львов: с какой целью

Президент Чехии Петр Павел 15 января прибыл в Украину с рабочим визитом. Свою поездку чешский лидер начал со Львова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Львовской ОВА Максима Козицкого.

Что известно о визите Петра Павела во Львов?

Максим Козицкий рассказал, что имел разговор с Петром Павелом.

Господин президент спрашивал о последствиях атаки, которую сегодня пережил Львов, и отметил, что Чехия неизменно остается нашим стратегическим партнером и союзником,

– отметил начальник Львовской ОВА.

Он напомнил, что с начала полномасштабной войны Чехия передала Украине военной помощи на почти 837 миллионов долларов США. В частности закупила более 3,7 миллиона артиллерийских боеприпасов крупных калибров, из которых только в 2025 году – 1,3 миллиона.

"Во встрече приняли также Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и заместитель Министра иностранных дел Украины Александр Мищенко. Впереди у делегации во главе с Президентом еще ряд важных событий в нашей области. Буду информировать обо всем, что можно будет из соображений безопасности", – написал Козицкий.

Петр Павел прибыл во Львов с рабочим визитом / Фото из телеграм-канала Максима Козицкого

С Петром Павелом также встретился и городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что свой визит в Украину чешский лидер начал с поля почетных захоронений во Львове, где покоятся украинские военные.

Это символично и понятно, ведь Петр Павел имеет почти 40 лет военного опыта и хорошо знает, что такое война и какова ее цена,

– подчеркнул Садовый.

Петр Павел почтил павших украинских воинов во Львове / Фото с телеграм-канала Андрея Садового

Издание Radio Prague International писало, что поездка Петра Павела во Львов происходит в рамках третьего рабочего визита в Украину. Во время своей поездки Павел должен также встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

