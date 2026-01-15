Президент Чехії Павел прибув до Львова: з якою метою
- Президент Чехії Петр Павел прибув до Львова з робочим візитом, де обговорив наслідки атаки на місто та підкреслив стратегічне партнерство Чехії з Україною.
- Чехія надала Україні військову допомогу на майже 837 мільйонів доларів, зокрема понад 3,7 мільйона артилерійських боєприпасів великих калібрів.
Президент Чехії Петр Павел 15 січня прибув в Україну із робочим візитом. Свою поїздку чеський лідер розпочав зі Львова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Львівської ОВА Максима Козицького.
Що відомо про візит Петра Павела у Львів?
Максим Козицький розповів, що мав розмову з Петром Павелом.
Пан президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником,
– зазначив начальник Львівської ОВА.
Він нагадав, що від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги на майже 837 мільйонів доларів США. Зокрема закупила понад 3,7 мільйона артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році – 1,3 мільйона.
"Участь у зустрічі взяли також Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Попереду в делегації на чолі з Президентом ще низка важливих подій у нашій області. Інформуватиму про все, що можна буде з міркувань безпеки", – написав Козицький.
Петр Павел прибув у Львів з робочим візитом / Фото з телеграм-каналу Максима Козицького
Видання Radio Prague International писало, що поїздка Петра Павела до Львова відбувається у межах третього робочого візиту до України. Під час своєї поїздки Павел має також зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.
У Чехії спікер парламенту осоромився антиукраїнськими заявами
Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура у новорічному зверненні виступив проти військової допомоги Україні. Чеський політик назвав війну у нашій країні "безглуздою" і розкритикував "хунту Зеленського".
Після цього опозиційні партії Чехії ініціювали відставку Томіо Окамури з посади спікера парламенту. Чеські політики вже почали збір підписів за це.
Цікаво, що пізніше чеський вчитель Антонін Коларж написав відкритого листа, в якому засуджує антиукраїнську риторику Томіо Окамури. Цей лист зібрав підписи понад 43 тисячі чехів, які також не погоджуються зі словами політика.