Президент Чехії Павел прибув до Львова: з якою метою

Президент Чехії Петр Павел 15 січня прибув в Україну із робочим візитом. Свою поїздку чеський лідер розпочав зі Львова.

Що відомо про візит Петра Павела у Львів?

Максим Козицький розповів, що мав розмову з Петром Павелом.

Пан президент запитував про наслідки атаки, яку сьогодні пережив Львів, і наголосив, що Чехія незмінно залишається нашим стратегічним партнером та союзником,

– зазначив начальник Львівської ОВА.

Він нагадав, що від початку повномасштабної війни Чехія передала Україні військової допомоги на майже 837 мільйонів доларів США. Зокрема закупила понад 3,7 мільйона артилерійських боєприпасів великих калібрів, з яких лише у 2025 році – 1,3 мільйона.

"Участь у зустрічі взяли також Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова і Заступник Міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Попереду в делегації на чолі з Президентом ще низка важливих подій у нашій області. Інформуватиму про все, що можна буде з міркувань безпеки", – написав Козицький.

Петр Павел прибув у Львів з робочим візитом / Фото з телеграм-каналу Максима Козицького

Видання Radio Prague International писало, що поїздка Петра Павела до Львова відбувається у межах третього робочого візиту до України. Під час своєї поїздки Павел має також зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

