После длительного лечения: умер защитник из Ивано-Франковской области Петр Семчук
- Защитник Украины Петр Семчук с Рожнятовской общины умер после длительного лечения от ранений, полученных в августе 2022 года.
- Похороны Петра Семчука состоятся 30 декабря в 11:00.
После длительной борьбы за жизнь отошел в вечность защитник Украины Петр Семчук из Рожнятовской громады. Воин почти два с половиной года проходил лечение после ранения.
О смерти бойца сообщили на странице Рожнятовского поселкового совета в Facebook, пишет 24 Канал.
Что известно о Петре Семчуке?
Петр Семчук был родом из села Сваричев Рожнятовской общины. Он родился в 1991 году.
В ряды Вооруженных сил Украины Петр вступил в июле 2022 года, уже в следующем месяце во время выполнения боевого задания защитник получил тяжелое ранение. После этого он длительное время проходил лечение. Впрочем, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Петр Семчук умер 28 декабря 2025 года.
Прощание с защитником и похороны состоятся 30 декабря в 11:00.
С кем недавно прощалась Украина?
4 июля 2025 года в районе Волчанска Харьковской области погиб Дмитрий Пилипюк с Тернопольщины, солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Дома воина встретили 28 декабря.
Денис "White Rex" Капустин, основатель Российского добровольческого корпуса, был известен как ультраправый активист и националист, поддерживавший Украину, погиб 27 декабря 2025 года на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания.
11 марта 2025 в Курской области погиб Евгений Курило с Полтавщины. Гибель воина подтвердили ДНК-экспертизой.