Після тривалого лікування: помер захисник з Івано-Франківщини Петро Семчук

Після тривалої боротьби за життя відійшов у вічність захисник України Петро Семчук із Рожнятівської громади. Воїн майже два з половиною роки проходив лікування після поранення.

Про смерть бійця повідомили на сторінці Рожнятівської селищної ради у Facebook, пише 24 Канал.

Що відомо про Петра Семчука?

Петро Семчук був родом із села Сваричів Рожнятівської громади. Він народився 1991 року.

До лав Збройних сил України Петро вступив у липні 2022 року, вже наступного місяця під час виконання бойового завдання захисник зазнав важкого поранення. Після цього він тривалий час проходив лікування. Втім, отримані травми виявились несумісними із життям.

Петро Семчук помер 28 грудня 2025 року.

Прощання із захисником та похорон відбудуться 30 грудня об 11:00.

