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Peugeot Citroen

18:30, 31 марта 2009 328 Читати новину українською

В условиях кризиса Peugeot Citroen сменил своего руководителя.

Совет директоров французского автопроизводителя уволил гендиректора Кристиана Стреффа, который занимает пост с 2007 года. Такое решение совет директоров принял после того, как прошлый год компания завершила с чистым убытком в 343 млн. евро. Более того, по прогнозам Стреффа, Peugeot Citroen будет оставаться убыточным до 2010 года.

1 июня этого года новым главой Peugeot Citroеn станет Филипп Варен. До того в 2003 он возглавил британско-голландскую металлургическую компанию Corus, вывел ее из кризиса и уже в 2007 добился ее слияния с индийской Tata Steel. Исходя из успеха Варена в металлургической отрасли, совет директоров единогласно решил, что при его председательстве Peugeot Citroеn также сможет решить все свои проблемы.

Впрочем, уволенный Кристиан Стрефф не согласен с таким решением. Он убежден, что его политика позволила компании "хорошо подготовиться к кризису". В частности, он считает своими заслугами сокращение расходов и выпуск нескольких новых моделей автомобилей.

Источник: 24 Канал
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Новости за 31 марта 2009
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