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Пхеньян может отказаться от ядерного оружия

114 Читати новину українською
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын / Фото из открытых источников

Власти Северной Кореи впервые предложили на официальном уровне обсудить перспективы отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове.

Об этом агентству Reuters сообщил анонимный источник в Администрации США.

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Он отметил, что между странами недавно состоялись секретные переговоры, во время которых Пхеньян подтвердил свою готовность провести беспрецедентный саммит между США и КНДР на высшем уровне.

К тому Соединенные Штаты пытались предугадать действия Северной Кореи, полагаясь на информацию, предоставленную союзной Южной Кореей. Часть разговоров американских и северокорейских представителей происходила в дипмиссии КНДР при ООН, часть – по каналам, установленным разведывательными службами.

США уже объявили, что саммит, вероятно, состоится в мае. Северная Корея пока официально не подтвердила свое участие. Также пока неизвестно, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын.

Источник отказалось сообщать, сколько было непосредственных контактов между странами, но отметил, что "прямых контактов было множество".

США подтвердили, что Ким Чен Ын готов обсудить отказ от ядерного оружия на Корейском полуострове,
– заявил другой американский чиновник.

К слову, Северная Корея и раньше выражала готовность рассмотреть возможность отказа от своих ракетно-ядерных проектов при условии, что США выведут войска из Южной Кореи и перестанут прикрывать "ядерным щитом" как Южную Корею, так и Японию.

Теги: Новости политики Новости США Ядерная безопасность КНДР
Источник: 24 Канал
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