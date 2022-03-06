Жители Мелитополя ежедневно проводят акции с украинскими флагами и приказывают оккупантам забираться из их города. Вместо обещанных "цветов" вражеские солдаты в лучшем случае слушают всю правду.

Кстати Россияне не умеют воевать, они никакие, – аналитик о победе Украины

Сожженное чучело Путина

Жители Мелитополя решили оригинально отпраздновать последний день Масленицы. Обычно в этот день сжигают чучело Морены, но мелитопольцы немного изменили сценарий и сожгли чучело ненавистного русского диктатора.

Сожжение чучела Путина прошло под возгласы "Оккупанты!" и "Путин – х**ло!".

Видео сожжения чучела Путина в Мелитополе

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