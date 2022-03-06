Мешканці Мелітополя щодня проводять акції з українськими прапорами та наказують окупантам забиратися з їхнього міста. Замість обіцяних "квітів" ворожі солдати у кращому випадку слухають про себе усю правду.

До речі Росіяни не вміють воювати, вони ніякі, – аналітик про перемогу України

Спалене опудало Путіна

Жителі Мелітополя вирішили оригінально відсвяткувати останній день Масляної. Зазвичай у цей день палять опудало Морени, але мелітопольці трішки змінили сценарій та спалили опудало ненависного російського диктатора.

Спалення опудала Путіна пройшло під вигуки "Окупанти!" та "Путін – х**ло!".

Відео спалення опудала Путіна у Мелітополі

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