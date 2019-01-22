Підкоряються президенту: хто просуває до влади корумпованих чиновників

Президент не має прямих повноважень опікуватись економікою, хоча звісно може ініціювати та подавати законопроекти. Він за Конституцією насамперед відповідає за національну безпеку та оборону, міжнародну політику, сферу міжнародних контактів, а також є гарантом дотримання Конституції, прав і свобод людей та громадян. Здавалось би – жодного стосунку до грошей, економіки чи ВВП.

Однак, придивімося до цього уважніше. Зараз наша економіка є кланово-олігархічною. Гроші в офшорах, податкові пільги для своїх, завищені комунальні тарифи, грабунок бюджету та силовий тиск на бізнес.

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Результат – багаті тільки олігархи, а мають бути багаті всі українці. Посада президента з посади гаранта Конституції перетворилася на посаду гаранта збереження економіки олігархату. Попри те, що президент згідно з Конституцією не мав би займатися економікою, все ж таки непрямий вплив на неї він здійснює. Через силовиків, через призначення керівництва регуляторів, як, наприклад, Комісія регулювання ринку енергетики та комунальних послуг.

Через контроль за цими органами президент негласно контролює монополії та збереження чинних розкладів. Залишив за собою президент й повноваження через призначення контролювати суддів та судову систему. А неможливість швидкого й ефективного захисту права власності інвестора в суді призводить до недовіри до влади й до держави Україна як до об'єкта інвестування. Також президент вносить до парламенту кандидатів на посаду генерального прокурора і голови СБУ.

Отже, новий президент має призначити такого генерального прокурора, при якому неможливо буде красти з бюджету, щоб держава не втрачала сотні мільярдів на митниці та в офшорах.

А це призведе і до зростання пенсій, і до гідного фінансування медичних та соціальних послуг, освіти. Ті ж тіньові схеми на митниці шкодять сумлінному бізнесу. Бюджетні кошти, які розподіляються між своїми, будуть витрачатись чесно, держава купуватиме послуги в українського бізнесу, який буде розвиватись. Бо зараз розвиваються в основному ті, хто сидить на потоках та застосовує різні тіньові схеми.

А головне, що принциповий генеральний прокурор зможе припинити силовий тиск на бізнес. А це миттєво дасть полегшення і зростання для підприємців. А значить зростуть і прибутки, і зарплати. А ще такий генеральний прокурор зможе забезпечити захист права власності, припинити рейдерські захоплення майна. Це своєю чергою вплине як на зовнішні інвестиції, так і на внутрішні.

Зараз Міжнародний бізнес не поспішає відкривати нові підприємства в країні, будувати виробництва, бо знає, що ще на етапі затвердження проектної документації прийдуть чиновники за поборами. І на етапі будівництва доведеться платити. І як почнеш працювати, то до тебе по черзі з перевірками прийдуть і МВС, і прокуратура, в яких досі існують економічні підрозділи, і навіть податкова поліція. І як тільки бізнес стане успішним, то можуть прийти рейдери.



Рейдерські захоплення в Україні

Тож призначення сумлінного генерального прокурора впливає і на умови для бізнесу, і на зростання економіки, і на наповнення держбюджету, і на зростання зарплат й пенсій.

Аналогічно із керівником СБУ. Новий президент має внести в Раду кандидатуру такого керівника Служби безпеки, при якому російські агенти не будуть володіти нашими об'єктами енергетики та надрами. Зараз росіяни, російський бізнес, російські банки, російські олігархи володіють підприємствами критичної інфраструктури України.

За великим рахунком це означає, що вони можуть шантажувати нашу владу або йти на їхні вимоги. До цих людей нині не застосували жодних санкцій. І вони прекрасно почуваються. Для країни, яка в стані війни з Росією вже п'ять років, – це неприпустимо, але це зараз так.

Україна вже десятиліттями перебуває в замкнутому колі олігархату. Олігархи володіють медіа, впливають на політиків, контролюють їх, купують підтримку уряду та президента, в результаті такої "співпраці" отримують потрібні закони, створюють монополії й заробляють великі статки. І ці кошти використовують для підкупу політиків, щоб заробляти ще більше. І що характерно, заробляють свої гроші тут, а живуть за кордоном, там навчаються їх діти, а тому гроші вони виводять туди.

Олігархам байдуже, чи будуть в Україні хороші дороги, гідна медицина і високі пенсії. "Заробляти в Україні, виводити в офшори" – от їхнє гасло. І президенти наші часто ставали гарантами збереження цього суспільного договору, а не гарантами Конституції.

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То що ж робити новому президенту, щоб Україна стала країною щасливих людей, які живуть в достатку, отримують державні послуги на високому рівні?

За великим рахунком, потрібні доволі прості кроки. Спершу нам потрібне робоче антимонопольне законодавство. Тоді "Роттердам+" та інші схеми, за якими, наприклад, ми платимо Ахметову за електрику дорожче, ніж Молдова, якій він теж постачає електроенергію, будуть не можливі.

Потрібно запровадити прозорі, чесні аукціони на продаж ліцензій на видобуток корисних копалин. Ми доволі багата країна, адже в нас є і газ, і нафта, і нікель, практично вся таблиця Менделєєва. Але чомусь ми цього не відчуваємо, і вважаємось однією з найбідніших країн Європи. Бо ліцензії на видобуток отримують "свої". Якщо наведемо лад з ліцензіями на видобуток копалин та користування надрами, то отримаємо мільярдні інвестиції.

Наступний крок – до власників критичної інфраструктури, котрі мають російське коріння мають бути застосовані жорсткі санкції. Росіяни просто не можуть контролювати об'єкти, від яких залежить життя громадян на п'ятому році війни – це абсурд.

І ще один важливий крок. В нас має бути запроваджена диктатура закону. У світі кажуть, що в нас одне з найкращих антикорупційних законодавств. Але, який в цьому сенс, якщо закони не виконуються. Топ-корупціонери повинні бути покарані, понести відповідальність, як і судді-хабарники. Невідворотність покарання повинна стати реальністю, а не мрією.

То ж думайте, кого обирати президентом. Змінити олігархічно-клановий порядок в економіці може тільки той кандидат, який не є частиною старих політичних еліт та не пов'язаний домовленостями з олігархами. Інакше ми знову отримаємо те саме і нічого по суті не зміниться. Чинна політична система пручається і через підконтрольні олігархам медіа буде всіма можливими способами знищувати довіру до тих, хто може її змінити.

Знайте, що посада президента впливає і на економіку, і на інвестиції, і на вивід грошей в офшори, і за великим рахунком на те, що у вас в кишені. Новий президент має бути з людьми й за людей, тоді це буде наша Україна, країна щасливих людей, яким не потрібно виїжджати за кордон в пошуках кращої долі.