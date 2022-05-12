Как это работает?
На платформе будут взаимодействовать только проверенные лица, волонтеры и волонтерские организации, которых в Украине более 700. Участникам необходимо указать краткую информацию о своих потребностях или специализацию в помощи.
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Интерфейс сайта очень похож на функционал Kabanchik.ua, ведь создан на его основе.
Люди, нуждающиеся в помощи, оставляют соответствующую заявку, указав определенный город или область на тему: поиска необходимых товаров, закупки снаряжения или продуктов, эвакуации или перемещения лиц, перевозки или доставки вещей и т.д.
Волонтеры и волонтерские организации, которые могут помочь, указывают город и регион, свою специализацию и направление работы, например: гуманитарная помощь, продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, военная амуниция и т.д. Или также, в свою очередь, могут создать запрос на помощь.
Платформа позволяет волонтерам и волонтерским организациям обрабатывать только целевые запросы. То есть будет работать как "волонтер для волонтера". Удобно структурирует все заявки, внутри которых есть возможность обмениваться документами, фото и вести диалог с пользователями. Это решает ключевую проблему в коммуникации – путаницу в большом количестве чатов в личных мессенджерах. Pidmoha автоматически защищает и сохраняет данные и контактную информацию в системе. Работает даже при слабом интернет-соединении.
В каких категориях можно оказать и получить помощь?
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Медицинская помощь
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Помощь животным
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Военная помощь
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Транспорт
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Гуманитарная помощь
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Жилье
Модерация и защита
Чтобы избежать случаев мошенничества, проверка всех участников происходит вручную. При регистрации на сайте вам необходимо указать документы, подтверждающие личность, или юридические документы, если вы организация. В планах добавить еще и Bank-ID, чтобы ускорить модерацию, а в долгосрочной перспективе – мобильное приложение для дополнительного удобства пользования платформой.