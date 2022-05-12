Как это работает?

На платформе будут взаимодействовать только проверенные лица, волонтеры и волонтерские организации, которых в Украине более 700. Участникам необходимо указать краткую информацию о своих потребностях или специализацию в помощи.

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Интерфейс сайта очень похож на функционал Kabanchik.ua, ведь создан на его основе.

Pidmoha – платформа, запущенная IT-компанией EVO по инициативе Министерства цифровой трансформации.

Люди, нуждающиеся в помощи, оставляют соответствующую заявку, указав определенный город или область на тему: поиска необходимых товаров, закупки снаряжения или продуктов, эвакуации или перемещения лиц, перевозки или доставки вещей и т.д.

Волонтеры и волонтерские организации, которые могут помочь, указывают город и регион, свою специализацию и направление работы, например: гуманитарная помощь, продукты питания, предметы гигиены, медикаменты, военная амуниция и т.д. Или также, в свою очередь, могут создать запрос на помощь.

Платформа позволяет волонтерам и волонтерским организациям обрабатывать только целевые запросы. То есть будет работать как "волонтер для волонтера". Удобно структурирует все заявки, внутри которых есть возможность обмениваться документами, фото и вести диалог с пользователями. Это решает ключевую проблему в коммуникации – путаницу в большом количестве чатов в личных мессенджерах. Pidmoha автоматически защищает и сохраняет данные и контактную информацию в системе. Работает даже при слабом интернет-соединении.

В каких категориях можно оказать и получить помощь?

Медицинская помощь

Помощь животным

Военная помощь

Транспорт

Гуманитарная помощь

Жилье

Модерация и защита

Чтобы избежать случаев мошенничества, проверка всех участников происходит вручную. При регистрации на сайте вам необходимо указать документы, подтверждающие личность, или юридические документы, если вы организация. В планах добавить еще и Bank-ID, чтобы ускорить модерацию, а в долгосрочной перспективе – мобильное приложение для дополнительного удобства пользования платформой.

"В первую неделю полномасштабной войны мы с командой EVO предложили Министерству цифровой трансформации Украины помощь как волонтеры и как компания, которая готова включаться в любые инициативы. Одной из таких инициатив было создание своеобразного волонтерского маркетплейса услуг. Проект активно развивается и точно будет не временным, потому что война все еще продолжается, а после победы станет помощником различных волонтерских инициатив по восстановлению Украины", – рассказывает Александр Тарасенко, идейный вдохновитель Pidmoha и технический директор EVO pay.