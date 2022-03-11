Частная военная компания Вагнера начала массовый набор всех подряд на войну с Украиной. Их ищут на соответствующих сайтах российской соцсети "ВКонтакте", информирует 24 канал.

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По какой схеме вербуют наемников

Берут людей, с которыми раньше контракты не подписывались. Ограничений почти нет, могут быть и жители с оккупированных территорий и иностранцы, кроме грузин. При этом раньше было правило, что принимают только россиян.

Оккупанты при наборе новых наемников даже закрывают глаза на судебные долги, загранпаспорт, отсутствие справки о несудимости.

По словам одного из наемников, берут именно тех, у кого есть косяки, "всякий сброд из черных списков".

В то же время основной состав ЧВК Вагнера в украинском конфликте вроде бы не участвует. В объявлениях о найме возможных бойцов говорится, что работа по прежним контрактам продолжается. Вроде бы перебрасывать обратно в Россию наемников из африканских стран пока не планируется.

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