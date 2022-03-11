Приватна військова компанія Вагнера почала масовий набір всіх підряд на війну з Україною. Їх шукають на відповідних сайтах російської соцмережі "Вконтакте", інформує 24 канал.

За якою схемою вербують найманців

Беруть людей, з якими раніше контрактів не підписували. Обмежень майже нема, можуть бути й мешканці з окупованих територій України та іноземці, окрім грузинів. При цьому раніше було правило, що беруть тільки росіян.

Окупантів при наборі нових найманців навіть закривають очі на судові борги, закордонний паспорт, відсутність довідки про несудимість.

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