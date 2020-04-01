Пик эпидемии коронавируса в Украине будет между 15 и 24 апреля

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о том, когда украинцам ожидать самую высокую и самую страшную точку эпидемии. Как показывает опыт других стран, она неизбежно наступит, поэтому не стоит тешить себя изменчивыми надеждами.

Украинская власть ожидает пиковой точки эпидемии между 15 и 25 апреля. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке Антон Геращенко.

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Мы ввели карантин 11 марта, когда количество установленных больных было меньше десятка, опередив аналогичные решения многих европейских стран. Это было болезненное для миллионов наших сограждан решение. Но не стоит заниматься самообманом, трудные времена еще впереди,

– отметил Геращенко.

Он сравнил возможный сценарий событий эпидемии с испанским развитием. Так, 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А через 21 день среди инфицированных было уже 25 496 жертв вируса. В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней – 669 инфицированных.

Важно! По состоянию 1 апреля в Украине Минздрав официально подтвердил 669 положительных результатов на коронавирус COVID-19. Сейчас все области, кроме Николаевской, с официальными случаями заражения COVID-19.

Карантин в Украине: главная

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля.

С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.



Как спастись от коронавируса / инфографика 24 канала