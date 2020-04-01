Пік епідемії коронавірусу в Україні буде між 15 і 24 квітня

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про те, коли українцям чекати на найвищу і найстрашнішу точку епідемії. Як показує досвід інших країн, вона неминуче настане, тому не варто тішити себе мінливими надіями.

Українська влада очікує на пікову точку епідемії між 15 і 25 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Антон Геращенко.

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Ми ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих було менше десятка, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн. Це було хворобливе для мільйонів наших співгромадян рішення. Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду,

– зазначив Геращенко.

Він порівняв можливий сценарій подій епідемії із іспанським розвитком. Так, 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих. А через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих.

Важливо! На 1 квітня в Україні МОЗ офіційно підтвердило 669 позитивних результатів на коронавірус COVID-19. Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають офіційні випадки зараження COVID-19.

Карантин в Україні: основне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.

З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби.

Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.



Як врятуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу