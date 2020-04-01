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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пік епідемії коронавірусу в Україні буде між 15 і 24 квітня

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      Пік епідемії в Україні буде між 15 і 24 квітня / Фото 24 каналу

      Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів про те, коли українцям чекати на найвищу і найстрашнішу точку епідемії. Як показує досвід інших країн, вона неминуче настане, тому не варто тішити себе мінливими надіями.

      Українська влада очікує на пікову точку епідемії між 15 і 25 квітня. Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Антон Геращенко.

      Важливо Українців можуть зобов'язати носити маски та обмежити кількість людей на вулиці

      Ми ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих було менше десятка, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн. Це було хворобливе для мільйонів наших співгромадян рішення. Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду,
      – зазначив Геращенко.

      Він порівняв можливий сценарій подій епідемії із іспанським розвитком. Так, 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих. А через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих.

      Важливо! На 1 квітня в Україні МОЗ офіційно підтвердило 669 позитивних результатів на коронавірус COVID-19. Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають офіційні випадки зараження COVID-19.

      Карантин в Україні: основне

      • Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня.
      • З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. 
      • Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
      • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

      Як врятуватися від коронавірусу
      Як врятуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Антон Геращенко Новини Здоров'я
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