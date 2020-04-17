Пик пожаров может наступить в эти выходные, – ГСЧС
По сравнению с будням количество пожаров из-за человеческого фактора значительно выше в выходные. Ожидается, что на эти пасхальные выходные может прийтись пик возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах.
В 99% пожаров виновен человек. Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
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Практически каждый час в ГСЧС на Киевщине поступают сообщения о возгорании травы. Пока ситуация контролируемая, рассказала пресс-секретарь ГСЧС. Однако, по статистике видно, что в будни происходит меньше возгораний, поэтому стоит ожидать ухудшения ситуации в выходные. Так, на прошлой неделе на выходные в Киевской области было около 170 выездов, а в четверг – 27.
Пик возгорания травяного настила и пожаров в экосистемах, я считаю, будет именно на выходных,
– отметила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.
Основная причина всех пожаров, отметила Виктория Рубан, – это человеческая деятельность: выжигание травы, так называемые шашлычники, которые считают, что потушили костер, а он раздувается ветром. В общем – 99% причин – человеческая деятельность.
Что известно о пожаре в Киевской и Житомирской областях
- Пожары возобновились в Чернобыльской зоне 16 апреля. В ГСЧС сообщили, что из-за сильного ветра возникли три места возгорания. Впрочем они не являются масштабными и не представляют особой угрозы.
- Сильный пожар вспыхнул возле села Корогод. Его удалось потушить, однако ситуация остается угрожающей, ведь сильный ветер раздувает тление.
- Значительные пожары продолжаются на Житомирщине. Наряду с деревнями Рудня и Выступовичи Житомирской области 16 апреля начался лесной пожар. Общая площадь пожара составила около 50 гектаров, а 17 апреля огонь пошел дальше в соседние села.
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