Пик пожаров может наступить в эти выходные, – ГСЧС

По сравнению с будням количество пожаров из-за человеческого фактора значительно выше в выходные. Ожидается, что на эти пасхальные выходные может прийтись пик возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах.

В 99% пожаров виновен человек. Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

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Практически каждый час в ГСЧС на Киевщине поступают сообщения о возгорании травы. Пока ситуация контролируемая, рассказала пресс-секретарь ГСЧС. Однако, по статистике видно, что в будни происходит меньше возгораний, поэтому стоит ожидать ухудшения ситуации в выходные. Так, на прошлой неделе на выходные в Киевской области было около 170 выездов, а в четверг – 27.

Пик возгорания травяного настила и пожаров в экосистемах, я считаю, будет именно на выходных,

– отметила пресс-секретарь ГСЧС Киевской области.

Основная причина всех пожаров, отметила Виктория Рубан, – это человеческая деятельность: выжигание травы, так называемые шашлычники, которые считают, что потушили костер, а он раздувается ветром. В общем – 99% причин – человеческая деятельность.

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