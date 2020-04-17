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      Пік пожеж може настати цими вихідними, – ДСНС

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      Пожежники очікують піку пожеж на вихідних / фото ДСНС

      У порівнянні із будніми днями кількість пожеж через людський фактор значно вища у вихідні. Очікують, що на ці великодні вихідні може припасти пік займань сухостою і пожеж в екосистемах.

      У 99% пожеж винною є людина. Про це в ефірі hromadske заявила речниця ДСНС на Київщині Вікторія Рубан.

      До теми Задимлення у Києві: рівень забруднення повітря у столиці знизився

      Практично кожної години до ДСНС на Київщини надходять повідомлення про займання трави. Поки ситуація контрольована, розповіла речниця ДСНС. Однак, за статистикою видно, що у будні стається менше займань, тож варто чекати на погіршення ситуації у вихідні. Так, минулого тижня на вихідні на Київщині було близько 170 виїздів, а у четвер – 27.

      Пік займання трав'яного настилу і пожеж в екосистемах, я вважаю, буде саме на вихідних,
      – зазначила речниця ДСНС на Київщині.

      Основна причина усіх пожеж, зазначила Вікторія Рубан, – це людська діяльність: випалювання трави, так звані шашличники, які вважають, що загасили багаття, а воно роздмухується вітром. Загалом – 99% причин – людська діяльність.

      Що відомо про пожежі на Київщині та Житомирщині

      • Пожежі поновилися у Чорнобильській зоні 16 квітня. У ДСНС повідомили, що через потужний вітер виникли три місця займання. Втім вони не є масштабними і не становлять особливої загрози.
      • Сильна пожежа спалахнула біля села Корогод. Її вдалося загасити, проте ситуація залишається загрозливою, адже сильний вітер роздмухує тління.
      • Значні пожежі тривають на Житомирщині. Поряд з селами Рудня і Виступовичі Житомирської області 16 квітня почалася лісова пожежа. Загальна площа пожежі становила близько 50 гектарів, а 17 квітня вогонь пішов далі до сусідніх сіл.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України ДСНС
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