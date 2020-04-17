Пік пожеж може настати цими вихідними, – ДСНС

У порівнянні із будніми днями кількість пожеж через людський фактор значно вища у вихідні. Очікують, що на ці великодні вихідні може припасти пік займань сухостою і пожеж в екосистемах.

У 99% пожеж винною є людина. Про це в ефірі hromadske заявила речниця ДСНС на Київщині Вікторія Рубан.

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Практично кожної години до ДСНС на Київщини надходять повідомлення про займання трави. Поки ситуація контрольована, розповіла речниця ДСНС. Однак, за статистикою видно, що у будні стається менше займань, тож варто чекати на погіршення ситуації у вихідні. Так, минулого тижня на вихідні на Київщині було близько 170 виїздів, а у четвер – 27.

Пік займання трав'яного настилу і пожеж в екосистемах, я вважаю, буде саме на вихідних,

– зазначила речниця ДСНС на Київщині.

Основна причина усіх пожеж, зазначила Вікторія Рубан, – це людська діяльність: випалювання трави, так звані шашличники, які вважають, що загасили багаття, а воно роздмухується вітром. Загалом – 99% причин – людська діяльність.

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