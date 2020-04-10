Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может сместиться, – Степанов
В Украине ежедневно увеличивается количество больных коронавирусом, только за последние сутки зафиксировали 311 новых случаев. Ранее в Минздраве заявляли, что пик заболеваемости COVID-19 может прийтись на 14-17 апреля, однако дать изменились.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, прогнозируемый пик заболеваемости коронавирусом может сместиться, пишет ТСН.
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Однако точные даты министр так и не назвал, ведь довольно сложно спрогнозировать, как будет развиваться болезнь в Украине.
Мы рассчитывали на пик 14-17 апреля, а сегодня видим, что это может немного смещаться. Для нас критично, когда в больницы, а особенно в интенсивную терапию, начнет поступать до тысячи человек,
– отметил Степанов.
Что такое пик?Количество инфицированных на пике заболевания – это математическое моделирование на основе данных различных стран мира.
Степанов добавил, что важно не допустить ситуацию, когда система здравоохранения будет перегружена, когда не будет хватать врачей и не будет возможности лечить всех.
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Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 69 человек, впрочем выздороветь удалось 61 больному.
- В Украине продолжается общенациональная карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
- Больше всего больных в Черновицкой области. Там на COVID-19 больны 379 человек.
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