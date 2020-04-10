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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может сместиться, – Степанов

      - Читати новину українською
      Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может сместиться / Getty Images

      В Украине ежедневно увеличивается количество больных коронавирусом, только за последние сутки зафиксировали 311 новых случаев. Ранее в Минздраве заявляли, что пик заболеваемости COVID-19 может прийтись на 14-17 апреля, однако дать изменились.

      По словам министра здравоохранения Максима Степанова, прогнозируемый пик заболеваемости коронавирусом может сместиться, пишет ТСН.

      Важно В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль о стратегии выхода из карантина

      Однако точные даты министр так и не назвал, ведь довольно сложно спрогнозировать, как будет развиваться болезнь в Украине.

      Мы рассчитывали на пик 14-17 апреля, а сегодня видим, что это может немного смещаться. Для нас критично, когда в больницы, а особенно в интенсивную терапию, начнет поступать до тысячи человек,
      – отметил Степанов.

      Что такое пик?Количество инфицированных на пике заболевания – это математическое моделирование на основе данных различных стран мира.

      Степанов добавил, что важно не допустить ситуацию, когда система здравоохранения будет перегружена, когда не будет хватать врачей и не будет возможности лечить всех.

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      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 69 человек, впрочем выздороветь удалось 61 больному.
      • В Украине продолжается общенациональная карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
      • Больше всего больных в Черновицкой области. Там на COVID-19 больны 379 человек.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Эпидемия Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Новости Украины
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