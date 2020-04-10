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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Пік захворюваності на COVID-19 в Україні може зміститись, – Степанов

      - Читать новость на русском
      Пік захворюваності на COVID-19 в Україні може зміститись / Getty Images

      В Україні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус, лише за добу 9 квітня зафіксували 311 нових випадків. Раніше у МОЗ заявляли, що пік захворюваності на COVID-19 може припасти на 14 – 17 квітня, однак дати змінилися.

      За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, прогнозований пік захворюваності на коронавірус може зміститися, пише ТСН.

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      Однак точні дати міністр так і не назвав, адже доволі важко спрогнозувати, як розвиватиметься хвороба в Україні.

      Ми розраховували на пік 14 – 17 квітня, а сьогодні бачимо, що це може трішки зміщатися. Для нас критично, коли у лікарні, а особливо в інтенсивній терапії, почне поступати до тисячі людей,
      – наголосив Степанов.

      Що таке пік?Кількість інфікованих на піку захворювання – це математичне моделювання на основі даних різних країн світу. 

      Степанов додав, що важливо не допустити ситуації, коли система охорони здоров'я буде перевантажена, коли не буде вистачати лікарів та не буде можливості лікувати всіх.

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      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 69 людей, втім одужати вдалося 61 хворому.
      • В Україні триває загальнонаціональний карантин – до 24 квітня, однак його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
      • Найбільше хворих у Чернівецькій області. Там на COVID-19 хворі 379 людей.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Епідемія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Максим Степанов Міністерство охорони здоров’я Новини України
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