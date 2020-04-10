Пік захворюваності на COVID-19 в Україні може зміститись, – Степанов

В Україні щодня збільшується кількість хворих на коронавірус, лише за добу 9 квітня зафіксували 311 нових випадків. Раніше у МОЗ заявляли, що пік захворюваності на COVID-19 може припасти на 14 – 17 квітня, однак дати змінилися.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, прогнозований пік захворюваності на коронавірус може зміститися, пише ТСН.

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Однак точні дати міністр так і не назвав, адже доволі важко спрогнозувати, як розвиватиметься хвороба в Україні.

Ми розраховували на пік 14 – 17 квітня, а сьогодні бачимо, що це може трішки зміщатися. Для нас критично, коли у лікарні, а особливо в інтенсивній терапії, почне поступати до тисячі людей,

– наголосив Степанов.

Що таке пік?Кількість інфікованих на піку захворювання – це математичне моделювання на основі даних різних країн світу.

Степанов додав, що важливо не допустити ситуації, коли система охорони здоров'я буде перевантажена, коли не буде вистачати лікарів та не буде можливості лікувати всіх.

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