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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пика коронавируса в Украине может не быть: в Минздраве назвали условия

      - Читати новину українською
      Піку коронавірусу в Україні може не бути / Getty images

      Министерство здравоохранения надеется, что пика заболеваемости коронавирусом в Украине не будет вообще. Для этого нужно соблюдать условия карантина.

      Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського" заявив, що щоденно карантинні заходи спрацьовують.

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      У першу чергу, мовиться про соціальну самоізоляцію й дотримання дистанції. За словами Ляшка, "це реально працює".

      Ми не хочемо взагалі, щоб він (пік захворюваності – 24 канал) відбувся в Україні, і тому просимо всіх українців дотримуватися карантинних заходів, тоді в нас не буде ніякого піку,
      – зазначив він.

      Лікар додав, що за умови дотримання карантину можна зменшити будь-які прогнозні показники на мінус 75%: "І це досить гарно для нашої системи".

      Раніше у МОЗ попереджали, що пік коронавірусної хвороби в країні може бути 14 – 15 квітня. Це означає, що в цей період лікарні можуть повідомляти про велику кількість тяжких та летальних випадків.

      Станом на 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворюваності на коронавірус, 52 людей померло, 35 – вилікувалось. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.

      карантин коронавірус обмеження україна заборони
      Обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Министерство здравоохранения Украины Здоровье Виктор Ляшко Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины
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