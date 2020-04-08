Піку коронавірусу в Україні може не бути: в МОЗ назвали умови

Міністерство охорони здоров’я сподівається, що піку захворюваності на коронавірус в Україні не буде взагалі. Для цього потрібно дотримуватися умов карантину.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського" заявив, що щоденно карантинні заходи спрацьовують.

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У першу чергу, мовиться про соціальну самоізоляцію й дотримання дистанції. За словами Ляшка, "це реально працює".

Ми не хочемо взагалі, щоб він (пік захворюваності – 24 канал) відбувся в Україні, і тому просимо всіх українців дотримуватися карантинних заходів, тоді в нас не буде ніякого піку,

– зазначив він.

Лікар додав, що за умови дотримання карантину можна зменшити будь-які прогнозні показники на мінус 75%: "І це досить гарно для нашої системи".

Раніше у МОЗ попереджали, що пік коронавірусної хвороби в країні може бути 14 – 15 квітня. Це означає, що в цей період лікарні можуть повідомляти про велику кількість тяжких та летальних випадків.

Станом на 8 квітня в Україні підтвердили 1668 випадків захворюваності на коронавірус, 52 людей померло, 35 – вилікувалось. Уряд продовжив та посилив карантин до 24 квітня.



Обмеження через коронавірус в Україні / Інфографіка 24 каналу