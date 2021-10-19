"Афганцы" пришли на Банковую для диалога с властями. С ними пообщались заместитель руководителя ОП Роман Машовец и уполномоченная по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

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О чем говорили ветераны

Подняли проблему льгот и других социальных гарантий для ветеранов войны и участников военных конфликтов за пределами Украины. Также обсудили возможности для лечения и оздоровления.

Воины-афганцы выступили за налаживание более тесного взаимодействия с Министерством по делам ветеранов. Они выдвинули предложения для военно-патриотического воспитания молодежи.

Создадут рабочие группы

Вербицкая рассказала, что должны создать новые рабочие подгруппы в Консультативном совете, которые будут заниматься именно этими вопросами. Союз ветеранов в течение недели делегирует своих представителей в эти подгруппы. Они сами определят направления работы.

После проведения децентрализации много полномочий по предоставлению социальных гарантий от государства делегировано на уровень местных органов власти – председателей ОГА, РГА и новообразованных объединенных территориальных общин, поэтому с ними также нужно будет вести диалог,

– сказала Вербицкая.

Также наработают проект протокольного поручения главе правительства по решению проблем "афганцев" с конкретными сроками выполнения.

Что этому предшествовало

Под Офисом Президента 19 октября состоялась всеукраинская предупредительная протестная акция воинов-"афганцев". Перед зданием ОПУ собралось примерно 500 человек.

Люди выдвигали требования по улучшению медицинского, социального и пенсионного обеспечения ветеранов.