"Афганці" прийшли на Банкову для діалогу з владою. Із ними поспілкувались заступник керівника ОП Роман Машовець та уповноважена з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

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Про що говорили ветерани

Підняли проблему пільг та інших соціальних гарантій для ветеранів війни й учасників військових конфліктів поза межами України. Також обговорили можливості для лікування та оздоровлення.

Воїни-афганці виступили за налагодження більш тісної взаємодії з Міністерством у справах ветеранів. Вони висунули пропозиції для військово-патріотичного виховання молоді.

Створять робочі групи

Вербицька розповіла, що мають створити нові робочі підгрупи у Консультативній раді, які займатимуться саме цими питаннями. Спілка ветеранів протягом тижня делегує своїх представників до цих підгруп. Вони самі визначать напрями роботи.

Після проведення децентралізації багато повноважень щодо надання соціальних гарантій від держави делеговано на рівень місцевих органів влади – голів ОДА, РДА та новоутворених об’єднаних територіальних громад, тож з ними також потрібно буде вести діалог,

– сказала Вербицька.

Також напрацюють проєкт протокольного доручення очільнику уряду щодо розв'язання проблем "афганців" з конкретними термінами виконання.

Що цьому передувало

Під Офісом Президента 19 жовтня відбулась всеукраїнська попереджувальна протестна акція воїнів-"афганців". Перед будівлею ОПУ зібралося приблизно 500 людей.

Люди висували вимоги щодо поліпшення медичного, соціального і пенсійного забезпечення ветеранів.