На единичный пикет в Москве решился 17 летний Магомедхан А. Парень родился в Дагестане, а сейчас является студентом 1-го курса колледжа "Академия Топ". Ожидаемо, в отношении студента уже составили протокол о несогласованном с органами власти пикете.
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"И вы не сдавайтесь!"
На мосту парень стоял, держа плакат с несколькими надписями, в частности "Я не сдаюсь, и вы не сдаватейся" и "Любовь сильнее смерти". Вероятно, меньше всего московской полиции понравилась надпись, которая явно отсылала к смерти Навального.
Вы можете убить человека, но надежду вам не убить!
– написал студент на плакате.
Для своего протеста студент выбрал символическое место – Большой Москворецкий мост, также известный как Немцов мост. Именно на этом месте, возле Кремля, 27 февраля 2015 года убили российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Тогда неизвестные убили Немцова четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце.
Почтить память Навального вышла преимущественно молодежь
- По данным российских оппозиционных СМИ, в разных городах России задержали по меньшей мере 340 россиян, которые хотели почтить память Алексея Навального, в основном это была молодежь и студенты.
- Российский правозащитник Марк Фейгин отметил, что большинство населения осталось в стороне смерти политика. Он убежден, что жертва Навального ради народа и сегодняшнего поколения России – была напрасной.
- По мнению правозащитника, такой протест не имеет смысла, ведь известные блогеры, журналисты, оппозиционеры уже давно покинули страну.