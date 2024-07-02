Об этом в интервью заявил украинский пилот с позывным "Sabre". Он добавил, что иногда в небе было только 2 украинских самолета, однако они продолжали давать отпор 13 российским истребителям.

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Россияне совершали вылеты без тактики

Пилот "Sabre" рассказал, что в начале полномасштабного вторжения украинским защитникам было очень трудно. Впрочем, оккупанты допускали ошибки, которые спасали жизни Силам обороны.

Россияне сделали огромную ошибку, когда действительно подумали, что наши авиация и ПВО уничтожены. Поэтому они совершали вылеты фактически без тактики. Самолеты противника просто залетали и делали хаос: работала РЭБ, они ничего не видели, мы ничего не видели, мы отстреливали свои ракеты, они отстреливали свои. Не буду говорить, какие именно ошибки они делали, но это спасало нам жизнь,

– подчеркнул "Sabre".

Он добавил, что на поле боя происходили разные случаи. К примеру, 2 украинских самолета могли противостоять 13 вражеским истребителям. Пилот признает, что это было очень рискованно, однако это мешало планам оккупантов, ведь российские военные не могли свободно прорываться и наносить удары.