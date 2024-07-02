Про це в інтерв'ю заявив український пілот з позивним "Sabre". Він додав, що інколи в небі було лише 2 українських літаки, однак вони продовжували давати відсіч 13 російським винищувачам.

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Росіяни здійснювали вильоти без тактики

Пілот "Sabre" розповів, що на початку повномасштабного вторгнення українським захисникам було дуже важко. Втім, окупанти припускалися помилок, які рятували життя Силам оборони.

Росіяни зробили величезну помилку, коли дійсно подумали, що наші авіація та ППО знищені. Тому вони здійснювали вильоти фактично без тактики. Літаки противника просто залітали й робили хаос: працювала РЕБ, вони нічого не бачили, ми нічого не бачили, ми відстрілювали свої ракети, вони відстрілювали свої. Не буду казати, які саме помилки вони робили, але це рятувало нам життя,

– наголосив "Sabre".

Він додав, що на полі бою відбувалися різні випадки. До прикладу, 2 українські літаки могли протистояти 13 ворожим винищувачам. Пілот визнає, що це було дуже ризиковано, однак це ставало на заваді планів окупантів, адже російські військові не могли вільно прориватися та завдавати ударів.