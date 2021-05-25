Что известно о пилоте "смертельного" шара

Отец 28-летнего пилота подчеркнул, что не может рассказали об известных ему обстоятельствах трагедии. Это, мол, для того, чтобы не "вносить искажения" в материалы уголовного дела.

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Все, что могу сказать: у пилота – тысяча часов налета, 11 лет стажа. Он вырос в воздухоплавании, летает с 7 лет. Игорь (пилот – 24 канал) – дважды участник чемпионата мира среди юниоров, дважды бронзовый призер Украины и кандидат в мастера спорта,

– заявил Гардашник.

По словам директора Федерации по воздухоплаванию, сейчас его сын нуждается сложной операции, для этого его отправили в Киев.

"Я об этом говорю, чтобы люди знали и не считали, вот, мол, еще одного мажора отпустили. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и сочувствием", – подчеркнул чиновник.

Фестиваль воздушных шаров не будут отменять

Гардашник отметил, что несмотря на гибель человека из-за падения шара, отменять фестивале ни в коем случае нельзя. Мол, необходимо лишь тщательно разобраться в ситуации и принять максимальные меры для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Такие случаи происходят в мире. В Турции разбился шар – погибло 35 человек, в Словении разбился шар – погибло 27 человек. Вы знаете об этом. К сожалению, то, что летает, иногда падает. Надо разбираться и делать выводы. Но фестивали должны продолжаться, принося людям эмоции радости,

– подчеркнул отец пилота.

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