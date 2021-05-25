Що відомо про пілота "смертельної" кулі

Батько 28-річного пілота підкреслив, що не може розповіли про відомі йому обставини трагедії. Це, мовляв, для того, аби не "вносити спотворення" в матеріали кримінальної справи.

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Все, що можу сказати: у пілота – тисяча годин нальоту, 11 років стажу. Він виріс в повітроплаванні, літає з 7 років. Ігор (пілот – 24 канал) – двічі учасник чемпіонату світу серед юніорів, двічі бронзовий призер України та кандидат у майстри спорту,

– заявив Гардашник.

За словами директора Федерації з повітроплавання, зараз його син потребує складної операції, для цього його відправили в Київ.

"Я про це говорю, щоб люди знали і не вважали, ось, мовляв, ще одного мажора відпустили. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і співчуттям", – наголосив посадовець.

Фестиваль повітряних куль не скасовуватимуть

Гардашник наголосив, що попри загибель людини через падіння кулі, скасовувати фестивалі в жодному разі не можна. Мовляв, необхідно лише ретельно розібратися в ситуації та вжити максимальних заходів для запобігання таким ситуаціям у майбутньому.

Такі випадки трапляються у світі. У Туреччині розбилася куля – загинуло 35 осіб, в Словенії розбилася куля – загинуло 27 осіб. Ви знаєте про це. На жаль, те, що літає, іноді падає. Треба розбиратися і робити висновки. Але фестивалі повинні тривати, приносячи людям емоції радості,

– підкреслив батько пілота.

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