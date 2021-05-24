Усі польоти скасували вдень 23 травня. Про це розповів президент федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник.
Важливо Люди щосили кричали: "Рятуйте", – очевидці про падіння повітряної кулі на Хмельниччині
У зв'язку з подіями 22 травня, ми скасували польоти. Взагалі польоти ми продовжуватимемо, але будемо дотримуватися ще більших правил безпеки,
– заявив Гардашник.
За словами директора департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Дмитра Назаренка, фестиваль призупиняють, коли трапляється "дещо несподіване". Зауважимо, мовиться про загибель людини.
"Звичайно, жахливий, прикрий інцидент", – сказав Назаренко.
Деталі трагедії на Хмельниччині
- Пізно ввечері 22 травня на фестивалі повітряних куль у Кам'янці-Подільському трапилася моторошна трагедія. Одна з куль, у кошику якої перебували пілот та 5 пасажирів, впала.
- Внаслідок цього загинув 53-річний чоловік з Прилук. Відомо, що його дружина перебуває у лікарні. Пілот та ще 3 пасажирів також травмовані.
- За даними місцевих ЗМІ, куля пролітала над будинками. Люди чули, як пасажири кричали: "Рятуйте". Літальний апарат нібито впав на кладовищі.