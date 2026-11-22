Украинский пилот истребителя Су-27 уничтожил здание, в котором находились операторы российских БПЛА / Иллюстративное фото
21 ноября украинский пилот истребителя Су-27 нанес удар авиабомбой GBU по зданию, в котором находились операторы российских БПЛА. В результате точного попадания пункт управления оккупантов был полностью разрушен.
В сети появились кадры боевого вылета. Цель удалось своевременно обнаружить благодаря данным предварительной разведки.
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Детали удара по оккупантам
На опубликованном видео запечатлен точный прилет корректируемой авиационной бомбы прямо в крышу здания, где базировались вражеские операторы дронов.
Сразу после попадания произошел мощный взрыв, который привел к полному обрушению и разрушению здания.
Кадры удара: смотрите видео
Ранее украинские защитники также демонстрировали уничтожение вражеской техники на фронте: тогда операторы беспилотников 33-й отдельной механизированной бригады уничтожили реактивную систему БМ-21 "Град" и наземные роботизированные комплексы захватчиков.
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