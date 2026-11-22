Український пілот винищувача Су-27 знищив будівлю з операторами російських БпЛА / Ілюстративне фото
Український пілот винищувача Су-27 21 листопада завдав удару авіабомбою GBU по будівлі з операторами російських БпЛА. Унаслідок точного влучання пункт управління окупантів було повністю зруйновано.
Кадри бойового вильоту оприлюднили в мережі. Ціль вдалося своєчасно виявити завдяки даним попередньої розвідки.
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Деталі удару по окупантах
На оприлюдненому відео зафіксовано точний приліт коригованої авіаційної бомби просто у дах будівлі, де базувалися ворожі оператори дронів.
Одразу після влучання стався потужний вибух, який спричинив повне обвалення та руйнування споруди.
Кадри удару: дивіться відео
Раніше українські захисники також показували знищення ворожої техніки на фронті: тоді оператори безпілотників 33-ї окремої механізованої бригади знищили реактивну систему БМ-21 "Град" та наземні роботизовані комплекси загарбників.
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