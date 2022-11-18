Пилоты не только умело управляют самолетами, но и заботятся о комфорте своих пассажиров. Инцидент с телефоном произошел в аэропорту Лонг-Бич в Лос-Анджелесе.

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Почему пилот потянулся за телефоном

Пассажир самолета забыл свой телефон, когда ждал рейса. Забытый гаджет заметил другой пассажир и сообщил о нем экипаж рейса. Однако посадка на самолет уже завершилась и воздушное судно готовилось к взлету.

Впрочем, работники аэропорта оперативно сработали. Они рассказали о забытом телефоне пилоту и тот решил помочь пассажиру. Капитан предложил работникам подбросить гаджет к нему в кабину.

Пилот высунулся из самолета и пытался получить телефон, который ему передавал работник аэропорта. Сотруднику пришлось несколько раз подпрыгнуть, чтобы дотянуться до капитана. Попытка была успешной – пилот забрал телефон.

Как пилот дотягивался до телефона, который забыл пассажир: видео

Кстати, авиакомпания опубликовала видео 13 ноября – во Всемирный день доброты.