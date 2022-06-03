Об этом рассказали в Минобороны. На марках изображен лётчик Александр Оксанченко вместе с истребителем. Герой Украины, погибший во время боя в воздухе.

Читайте также Россияне могут не иметь сил наступать, но есть угроза обстрелов с моря: основное за 100 день войны

Александр Оксанченко был одним из лучших лётчиков в мире

Как отмечают в Минобороны, он отвлекал на себя авиацию российских захватчиков. Сам же Александр Оксанченко был одним из лучших лётчиков-истребителей не только в Украине, но и во всем мире. За время своей службы он провел в небе более 2 тысяч летных часов.

Стал Героем Украины посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому пилот-истребитель Александр Оксанченко стал Героем Украины . К сожалению, посмертно.

Для пилота-истребителя небо было его стихией. Неудивительно, что он стал популярным не только в Украине, но и по всему миру. В частности, благодаря тому, что он проводил триумфальные полеты на авиашоу SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Высший пилотаж Александр Оксанченко демонстрировал, сидя за штурвалом Су-27. И именно в этом самолете пилоту удавалось противостоять российским захватчикам в небе над Украиной.



Марки с Александром Оксанченко выпустили в Сьерра-Леоне / Фото с телеграммы Минобороны

Марки стали безумно популярными в Украине.

В этом году филателисты Украины, и не только они, выстаивали часы в очередях на Укрпочте. Это они делали для того, чтобы иметь возможность купить марку с российским военным кораблем. Тем же крейсером "Москва", который наши пограничники послали в известном направлении.

Ажиотаж был настолько безумным, что в Укрпочте вскоре выпустили обновление марки. "Корабль ВСЕ" – это уже марка, которую посвятили утоплению того же судна. И за этими марками стояли безумные очереди как у отделений, так и в сети.

Как отметили в Укрпочте, первый этап продаж этой марки уже завершился. Причем с рекордом. Речь идет о более чем трех миллионах проданных марок.

В скором времени Укрпочта выпустит еще одну марку. Она будет посвящена легендарному транспортному самолету АН-225 "Мрия" . Его возле Гостомеля кафиры уничтожили во время авиаатаки. Подозреваем, что желающих иметь в своей коллекции еще и эту марку будет достаточно много.

Зеленский погасил почтовую марку "Русский военный корабль… Все" : смотрите видео