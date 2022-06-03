Про це розповіли у Міноборони. На марках зображений льотчик Олександр Оксанченко разом з винищувачем. Герой України, котрий загинув під час бою у повітрі.

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Олександр Оксанченко був одним з найкращих льотчиків у світі

Як зазначають у Міноборони, він відволікав на себе авіацію російських загарбників. Сам же Олександр Оксанченко був одним із найкращих льотчиків-винищувачів не лише в Україні, а й у всьому світі. За час своєї служби він провів у небі понад 2 тисячі льотних годин.

Став Героєм України посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким пілот-винищувач Олександр Оксанченко став Героєм України. На жаль, посмертно.

Для пілота-винищувача небо було його стихією. Тож не дивно, що він став популярним не лише в Україні, а й по всьому світу. Зокрема завдяки тому, що він проводив тріумфальні польоти на авіашоу SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.

Вищий пілотаж Олександр Оксанченко демонстрував, сидячи за штурвалом Су-27. І саме в цьому літаку пілотові вдавалося протистояти російським загарбникам в небі над Україною.



Марки з Олександром Оксанченком випустили у Сьєрра-Леоне / Фото з телеграму Міноборони

Марки стали шалено популярними в Україні

Цьогоріч філателісти України, і не лише вони, вистоювали години в чергах на Укрпошті. Це вони робили для того, щоб мати можливість придбати марку з російським воєнним кораблем. Тим самим крейсером "Москва", який наші прикордонники послали у відомому напрямку.

Ажіотаж був настільки шаленим, що в Укрпошті невдовзі випустили оновлення марки. "Корабель ВСЬО" – це вже марка, яку присвятили потопленню того самого судна. І за цими марками стояли шалені черги як біля відділень, так і в мережі.

Як зауважили в Укрпошті, перший етап продажів цієї марки вже завершився. Причому, з рекордом. Мовиться про понад три мільйони проданих марок.

Невдовзі Укрпошта випустить ще одну марку. Вона буде присвячена легендарному транспортному літаку АН-225 "Мрія". Його біля Гостомеля окупанти знищили під час авіаатаки. Підозрюємо, що охочих мати у своїй колекції ще й цю марку, буде досить багато.

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