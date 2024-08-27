Об этом президент Украины заявил на пресс-конференции. Он добавил, что для урегулирования этого вопроса необходимо немало работать, изучая законодательство стран-партнеров, передает 24 Канал.

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Будут ли американские пилоты в Украине

Журналистка 24 Канала Анастасия Норицына на пресс-конференции отметила, что американские конгрессмены заявили, что Украина может попросить отставных пилотов НАТО присоединиться к нашей армии. Однако воплотить эту идею непросто, ведь надо иметь разрешение от стран-членов Альянса. Поэтому журналистка поинтересовалась, работает ли Украина над этим вопросом и реально ли это воплотить в будущем.

В ответ президент Украины отметил, что добровольческий воздушный флот F-16 в Украине – это прекрасная идея.

Мы уже поднимали этот вопрос с партнерами. И конгрессмены с нами на одной стороне, но это решение – исключительно за США,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Украина продолжит работать, чтобы воплотить эту идею. Кроме того, Зеленский добавил, что наша страна договаривалась с Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией о поставках самолетов F-16. Однако разрешения на использование истребителей предоставляет США, даже – если эти самолеты принадлежат другим странам.

"Согласно контрактам, разрешениям и законам – разрешение на использование самолетов дает США. То же касается и пилотов", – резюмировал Зеленский.