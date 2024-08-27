Про це президент України заявив на пресконференції. Він додав, що для врегулювання цього питання необхідно чимало працювати, вивчаючи законодавство країн-партнерів, передає 24 Канал.

До теми Літаки F-16 брали участь у відбитті масованого російського удару, – Зеленський

Чи будуть американські пілоти в Україні

Журналістка 24 Каналу Анастасія Норіцина на пресконференції наголосила, що американські конгресмени заявили, що Україна може попросити відставних пілотів НАТО долучитися до нашого війська. Однак втілити цю ідею непросто, адже треба мати дозвіл від країн-членів Альянсу. Тому журналістка поцікавилася, чи працює Україна над цим питанням та чи реально це втілити у майбутньому.

У відповідь президент України наголосив, що добровольчій повітряний флот F-16 в Україні – це прекрасна ідея.

Ми вже порушували це питання з партнерами. І конгресмени з нами на одному боці, але це рішення – виключно за США,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що Україна продовжить працювати, щоб втілити цю ідею. Окрім того, Зеленський додав, що наша країна домовлялася з Данією, Нідерландами, Норвегією та Бельгією про постачання літаків F-16. Однак дозволи на використання винищувачів надає США, навіть – якщо ці літаки належать іншим країнам.

"Згідно з контрактами, дозволами й законами – дозвіл на використання літаків дає США. Те ж стосується і пілотів", – резюмував Зеленський.