Таку думку озвучив сенатор США Ліндсі Грем на брифінгу під час візиту до Києва. Він також заявив, що планує порушити це питання в США.

Читайте також У Генштабі показали, як данські інструктори навчали українських пілотів F-16

Західні пілоти F-16 могли б допомогти Україні

Грем заявив, що пілотів F-16 на пенсії, які хочуть воювати за свободу, може найняти Україна. Відповідні висновки він зробив після переговорів з Володимиром Зеленським.

Українці шукатимуть серед країн НАТО готових пілотів, які вийшли на пенсію, щоб допомогти їм, доки не навчать своїх пілотів,

– сказав Ліндсі Грем.

Сенатор пояснив, що таким чином Україна зможе скористатися переданими від союзників літаками F-16 раніше, поки українські пілоти проходитимуть навчання.

Моє повідомлення таке: нам потрібно бути повністю залученими. Ось що я хочу побачити в 2024 році: я збираюся порушити це питання. Я прошу президента Байдена, перш ніж ви залишите посаду, забезпечте, щоб це запрошення було видано,

– підсумував Грем на брифінгу.

До слова, Ліндсі Грем також заявив, що Сполучені Штати мають зняти обмеження на використання зброї, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну.