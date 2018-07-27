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Пилоты пассажирского самолета подрались во время полета

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Iraqi Airways
Iraqi Airways / Фото из свободных источников

Двое пилотов пассажирского самолета авиакомпании Iraqi Airways подрались во время полета на высоте более 11 тысяч метров.

Об этом сообщает CBS News.

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Во время драки самолет находился на высоте 37 000 футов (почти 11,3 километра – ред.) Со 157 пассажирами на борту. Также была повреждена кабина.

Разнять пилотов удалось службе безопасности. По возвращении в Ирак местное Министерство транспорта начало расследование по данному факту и отстранило обоих мужчин от полетов.

Теги: Ирак авиация
Источник: 24 Канал
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