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Пілоти пасажирського літака побилися під час польоту

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Iraqi Airways
Iraqi Airways / Фото з вільних джерел

Двоє пілотів пасажирського літака авіакомпанії Iraqi Airways побилися під час польоту на висоті понад 11 тисяч метрів.

Про це повідомляє CBS News.

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Під час бійки літак перебував на висоті 37 000 футів (майже 11,3 кілометри — ред.) зі 157 пасажирами на борту. Також було пошкоджено кабіну.

Розборонити пілотів вдалося службі безпеки. Після повернення до Іраку місцеве Міністерство транспорту розпочало розслідування за цим фактом та відсторонило обох чоловіків від польотів.

Теги: авіація Ірак
Джерело: 24 Канал
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