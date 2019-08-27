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      Пинчука вызывают на допрос в ГПУ: реакция олигарха

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      Виктор Пинчук
      Виктор Пинчук / НВ

      Виктор Пинчук 27 августа должен был явиться на допрос в Генпрокуратуру. Дело, в котором он выступает как свидетель, связанный с "черной бухгалтерией" "Партии Регионов". Олигарх так и не пришел на допрос, однако уже отреагировал на повестку. Он попросил перенести встречу с прокурором на другой день.

      Пока новая дата допроса неизвестна. Впрочем, руководитель второго следственного отдела управления спецрасследований Генпрокуратуры Андрей Радионов в комментарии Интерфакс-Украина рассказал – Пинчук направил в ГПУ письмо с разъяснениями.

      Ранее: Пинчука вызывают на допрос в ГПУ: фото повестки

      Следственный отдел его (Пинчука – 24 канал) вызвал на допрос... Он официально обратился с письмом к следователю с просьбой перенести допрос. Он выразил готовность прибыть на допрос, готовность дать показания, но попросил перенести допрос в связи с подготовкой его участия в мероприятиях "Ялтинской европейской стратегии". Во-вторых, он находится за пределами Украины,
      – сказал Радионов.

      В Генпрокуратуре пока думают о новой дате вызова Пинчука, ее объявят позднее.

      Кто такой Виктор Пинчук?
      Это – украинский предприниматель, миллиардер и меценат, зять второго украинского президента Леонида Кучмы. Является основателем инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука". Является одним из самых богатых олигархов Украины. Организатор и учредитель ежегодной международной конференции украинских и зарубежных политиков YES ("Ялтинская европейская стратегия").

      Что известно о "черной бухгалтерии" "Партии Регионов"?

      В 2016 году народный депутат Сергей Лещенко опубликовал информацию о "черной книге" "Партии регионов" – список секретных платежей, переданных политсилой главе избирательного штаба американских республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Манафорт также возглавлял штаб Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году.

      В феврале этого года Генпрокуратура получила доступ к документам для проведения расследования. Тогда выяснилось, что Пол Манафорт получил 750 тысяч долларов от "Партии регионов" через фиктивную компанию.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Пинчук Партия регионов ГПУ
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