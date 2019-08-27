Пінчука викликають на допит у ГПУ: реакція олігарха

Віктор Пінчук 27 серпня мав з’явитися на допит у Генпрокуратуру. Справа, у якій він виступає як свідок, пов’язана з "чорною бухгалтерією" "Партії Регіонів". Олігарх так і не прийшов на допит, проте вже відреагував на повістку. Він попросив перенести зустріч із прокурором на інший день.

Поки нова дата допиту невідома. Втім, керівник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань Генпрокуратури Андрій Радіонов у коментарі Інтерфакс-Україна розповів – Пінчук надіслав у ГПУ лист із роз’ясненнями.

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Слідчий відділ його (Пінчука – 24 канал) викликав на допит... Він офіційно звернувся з листом до слідчого з проханням перенести допит. Він висловив готовність прибути на допит, готовність надати свідчення, але попросив перенести допит у зв'язку з підготовкою його участі у заходах "Ялтинської європейської стратегії". По-друге, він перебуває за межами України,

– сказав Радіонов.

У Генпрокуратурі поки думають щодо нової дати виклику Пінчука, її оголосять згодом.

Хто такий Віктор Пінчук?Це – український підприємець, мільярдер та меценат, зять другого українського президента Леоніда Кучми. Є засновником інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Є одним із найбагатших олігархів України. Організатор і засновник щорічної міжнародної конференції українських і закордонних політиків YES ("Ялтинська європейська стратегія").

У 2016 році народний депутат Сергій Лещенко опублікував інформацію про "чорну книгу" "Партії регіонів" – список секретних платежів, переданих політсилою голові виборчого штабу американських республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт також очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.

У лютому цього року Генпрокуратура отримала доступ до цих документів для проведення розслідування. Тоді з'ясувалося, що Пол Манафорт отримав 750 тисяч доларів від Партії регіонів" через фіктивну компанію.