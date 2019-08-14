Пінчука викликають на допит у ГПУ: фото повістки

Бізнесмена хочуть допитати в якості свідка у справі про "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів". Пінчук має 2 тижні для того, щоб з'явитися у ГПУ.

Його допит призначений на 27 серпня. Пінчук має прийти в управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури об 11:00. Про це мовиться на сайті ГПУ.

До теми: Лещенко зібрався на допит в ГПУ: хоче передати документи по "чорній бухгалтерії" регіоналів

Виклик Пінчука на допит пов'язаний з розслідуванням справи про так звану "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів", повідомляє з посиланням на власні джерела "Інтерфакс".

Повістка на допит, адресована Віктору Пінчуку

Раніше глава САП Холодницький заявляв, що у цій справі будуть допитані близько ста осіб.

Що відомо про "чорну бухгалтерію" ПР?

У 2016 році народний депутат Сергій Лещенко опублікував інформацію про "чорну книгу" "Партії регіонів" – список секретних платежів, переданих політсилою голові виборчого штабу американських республіканців Полові Манафорту та іншим своїм консультантам. Манафорт також очолював штаб Дональда Трампа під час виборів президента США у 2016 році.

У лютому цього року Генпрокуратура отримала доступ до цих документів для проведення розслідування. Тоді з'ясувалося, що Пол Манафорт отримав 750 тисяч доларів від Партії регіонів" через фіктивну компанію.

Хто такий Віктор Пінчук? Це – український підприємець, мільярдер та меценат, зять другого президента України Леоніда Кучми. Є засновником інвестиційно-консалтингової компанії EastOne та благочинної організації "Фонд Віктора Пінчука". Є одним із найбагатших олігархів України.